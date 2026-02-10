Після уповільнення Telegram у Росії перестав відкриватися YouTube

Після уповільнення Telegram у Росії під обмеження, ймовірно, потрапив і YouTube. Як повідомляють росЗМІ, Роскомнадзор видалив домени відеохостингу зі своїх DNS-серверів. В результаті користувачі більше не можуть відкрити навіть сам сайт сервісу.

Формально YouTube в РФ, як і раніше, не оголошений заблокованим. Однак відеоролики на платформі не відтворюються вже більше року: сайт відкривався, але запуск відео неможливий. Тепер ситуація погіршилася — доступ до YouTube повністю відсутній.

Технічно це означає, що при спробі перейти на сайт роутер не може зіставити доменне ім'я YouTube з його IP-адресою, через що користувач отримує помилку підключення.

Раніше деякі інтернет-провайдери прискорювали роботу YouTube для своїх абонентів, проте такі практики останнім часом було припинено. РосЗМІ також повідомляли, що РКН планує розпочати заходи щодо часткового обмеження роботи Telegram у вівторок, 10 лютого.



Водночас у Госдумі спростовують інформацію про блокування месенджера. Заступник голови комітету з інформаційної політики Олександр Ющенко заявив, що питання уповільнення Telegram офіційно не обговорювалося. При цьому він припустив, що обмеження можуть бути запроваджені у разі претензій до сервісу з погляду законодавства.

На тлі можливих блокувань воєнний рух українців та кримських татар «АТЕШ» закликав своїх прихильників із Росії заздалегідь підписуватись на їхні ресурси в інших соціальних мережах. «Не дозволяйте путінському режиму вирішувати, що ви можете читати і де спілкуватися», — наголосили представники руху.

Раніше «Новини Донбасу» писали, як українці можуть зателефонувати своїм рідним із окупації.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»