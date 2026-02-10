У Бєлгороді виведено з ладу ТЕЦ «Луч»: знищені газові турбіни

Наслідки удару по теплоелектроцентралі «Луч».

У російському Бєлгороді фактично припинила роботу газотурбінна теплоелектроцентраль «Луч». За даними супутникового моніторингу, підтверджено прицільне ураження обох газових турбін потужністю близько 30 МВт кожна. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.



За інформацією джерела, ймовірно, також було знищено машинний зал — ключовий елемент функціонування ТЕЦ. Наразі об’єкт не виробляє електроенергію. Після кожного повторного удару на станції проводяться аварійно-відновлювальні роботи, однак повноцінну роботу відновити не вдається.



Щодо ще однієї будівлі комплексу, розташованої ліворуч від основного корпусу, офіційної інформації про її стан поки немає.

Нагадаємо, ввечері 3 лютого по Бєлгороду було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки частина міста залишилася без електропостачання.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»