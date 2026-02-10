Сім авіабомб по Слов'янську: загинули мати та дитина, поранено 16 людей

Наслідки авіаудару по Слов'янську. Фото: Вадим Лях

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях оприлюднив уточнену інформацію про наслідки ранкового російського удару по місту.



За його даними, внаслідок обстрілу постраждали 16 людей, серед них семирічна дівчинка. Загинули двоє мирних мешканців: жінка та її 11-річна донька. Удару було завдано близько 10:00. Російські війська скинули на Слов'янськ сім авіаційних бомб ФАБ-250.



Значні руйнування зафіксовані у різних районах міста. Пошкоджено та частково знищено два складські приміщення, адміністративну будівлю оптової бази, гараж станції техобслуговування, магазин, ангарні споруди та будівлю автозаправки.



Постраждали контактні мережі тролейбусів, 28 автомобілів, а також житловий фонд — 14 приватних будинків та два багатоквартирні будинки. Усім пораненим надається необхідна медична допомога. Комунальні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Нагадаємо, вночі, 10 лютого, Слов'янськ також зазнав російського обстрілу БПЛА «Гєрань-2». Обійшлося без постраждалих.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»