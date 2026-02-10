Екссекретарка суду отримала 15 років ув'язнення за коригування ударів по ЗСУ на Покровському напрямку

На підставі доказової бази контррозвідки та слідчих Служби безпеки України суд засудив агентку російської військової розвідки, більш відомої як ГРУ, до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Жінку затримали у березні 2025 року на території Донецької області. Як встановило слідство, засуджена коригувала повітряні атаки російських військ по підрозділах Сил оборони України на Покровському напрямку.



Для наведення ударів вона збирала та передавала координати запасних командних пунктів українських військових, а також ключових мостів, задіяних у логістиці та транспортуванні важкого озброєння для ЗСУ.



За даними СБУ, завдання ворога виконувала колишня секретарка місцевого суду, яка очікувала на повну окупацію регіону. До співпраці з російськими спецслужбами її залучили через однокласника — бойовика збройних формувань РФ, який бере участь у бойових діях на східному фронті.



Діючи за його інструкціями, агентка пересувалася громадським транспортом по території біля районного центру і відстежувала розташування потенційних «цілей». Після кожної розвідувальної вилазки вона формувала «звіти» для російської спецслужби у вигляді текстових повідомлень із геолокаціями українських об'єктів.



Співробітники СБУ викрили зрадницю на початковому етапі її контактів із російською військовою розвідкою та затримали за місцем проживання. Під час обшуку у неї вилучили смартфон, який використовувався для збору розвідувальної інформації та комунікації зі зв'язковим.



Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»