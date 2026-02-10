ГУР атакувало російську ППО: уражені кілька РЛС та рідкісний «арктичний» ЗРК

Удар по рідкісному «арктичному» ЗРК росіян. Фото: кадр із відео

Наприкінці січня спецпідрозділ ГУР «Примари» завдав суттєвих втрат російській системі протиповітряної оборони по всій лінії бойового зіткнення. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Уражені наступні дорогі системи: РЛС 48Я6-К1 «Підліт», РЛС 55Ж6У «Небо-У», РЛС 1Л119 «Небо-СВУ», рідкісний «арктичний» ЗРК 9К332 «Тор-М2ДТ».



«Завдяки точній та системній роботі воєнних розвідників противник втрачає дорогі зразки техніки, які мали прикривати його війська та тилові об'єкти», – зазначили у ГУР.

Нагадаємо, що українська артилерія не дала російській ДРГ просунутися у тил ЗСУ на північ від міста Покровськ Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко