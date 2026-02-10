Російські війська по замерзлому Сіверському Дінцю проникли у Закітне на Донеччині – ЗСУ

Ситуація у районі Закітного. Фото: карта DeepState

Днями кільком малим групам ЗС РФ вдалося перетнути Сіверський Донець по замерзлих ділянках річки та інфільтруватися у село Закітне Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ.



Зараз українські підрозділи виконують пошуково-ударні дії з виявлення та знищення окупантів у селі.



«Ворог продовжує наступальні дії з трьох напрямків – особлива увага приділяється просочуванню у фланг оборони українських підрозділів. Також фіксуються часті випадки пересування ворожих груп вздовж річки Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва та використання низин, які росіяни використовують як укриття від засобів ураження та розвідки», – зазначили у бригаді.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко