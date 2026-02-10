У Луганську рік тече каналізація: фекалії заливають квартали та будинки

В окупованому Луганську в районі городка заводу ОР, на 10 кварталі вже рік тече каналізація. Бригади приїздять, ремонтують, але каналізацію прориває в іншому місці. Про це «Реальній газеті» повідомили місцеві жителі.



За словами луганчан, каналізація тече неподалік від нещодавно облаштованого скверу. Фекаліями затопило бомбосховище в одному з будинків. Стічні води витікають на тротуар та проїжджу частину. Влітку люди не можуть дихати через сморід, також навколо смердючих калюж літають комарі, мухи та бігають щури. Узимку фекалії замерзають.

«Аварійні бригади викликаємо постійно. Приїздять через 8-10 днів, щось роблять, їдуть, а каналізацію прориває в іншому місці. Кажуть, що бригада одна на місто. Людей не вистачає, бо ніхто не хоче качати нечистоти за 25 тис. рублів на місяць», — розповідають місцеві жителі.

Зневірившись у комунальниках, люди повісили оголошення, в якому закликають сусідів дзвонити на номери Луганськводи і аварійних служб кілька разів на день і писати скарги, що каналізаційні труби не чистять і не замінюють.

«Увага! Мешканці кварталу і дому, каналізація забита, колодязі забиті, користуватися каналізацією не можна. Хто проігнорує, повірте, будемо срати на вулиці. Тільки спільними зусиллями та дзвінками ми примусимо комунальні служби працювати», — йдеться в оголошенні.

Луганчани зазначають, що звертатися до місцевих пропагандистських ЗМІ сенсу немає, тому вирішили поскаржитися в Реальну газету:

«У нас тут щось рухається тільки тоді, якщо на підконтрольній території напишуть, тому сподіваємося, що прочитають і вживуть заходів», — кажуть місцеві жителі.

Також вони додають, що проблеми з каналізацією в Луганську не тільки в їхньому районі:

«Квартал Комарова теж залило гівном, воно замерзло, машини не могли виїхати. У нас три стани: гівно тече, гівно засохло і гівно замерзло», — каже луганчанка.