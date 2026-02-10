У ЗСУ розповіли, де зараз йдуть бої з російською армією у Покровську

Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState

Російські війська намагаються розвивати подальший наступ у місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Окупанти використовують піхотні штурмові групи за підтримки безпілотних систем.



«Боєзіткнення тривають на окремих ділянках північної частини міста. Накопичуючись у північно-західній частині Покровська, ворог все активніше спрямовує свою піхоту у напрямку Гришиного. Зокрема, противник робить спроби штурмувати село зі східного, північного та південного напрямків, діючи малими групами та намагаючись просочуватися між позиціями Сил оборони України», – зазначили у корпусі.

Нагадаємо, що російські війська по замерзлому Сіверському Дінцю проникли у село Закітне на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко