Російські війська дроном атакували автомобіль у Краматорську

10 лютого о 10:18 російські війська FPV-дроном на оптоволокні атакували місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Під удар потрапив автомобіль в одному з мікрорайонів міста.



Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що 9 лютого російський дрон вдарив по АЗС у Краматорську, внаслідок чого виникла масштабна пожежа, загорілися машини та резервуар з газом.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко