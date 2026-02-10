Масований авіаудар по Слов'янську: тіла мами та дитини рятувальники діставали з-під завалів зруйнованого будинку

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: ДСНС

10 лютого російська авіація вдарила по різних частинах міста Слов'янськ. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Під завалами зруйнованого будинку опинилися дві людини. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт бійці ДСНС дістали з-під завалів тіла дитини 2014 року народження та її мами.



Також внаслідок атаки поранення отримали 16 людей, серед них дитина.



Пошкоджені 16 приватних та багатоквартирних будинків, адміністративна будівля та 28 автомобілів. Виникла пожежа на складі. Рятувальники локалізували вогонь на площі 1000 квадратних метрів. Однак через загрозу повторного обстрілу були змушені призупинити гасіння та повернутися до підрозділу.

Нагадаємо, що на Слов'янськ окупанти скинули сім авіабомбів ФАБ-250.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко