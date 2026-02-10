Армія РФ зосереджує зусилля для просування біля Никифорівки та Бондарного на Слов'янському напрямку – ЗСУ

Ситуація на Слов'янському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

На Слов'янському напрямку російська армія зосереджує зусилля для просування поблизу сіл Никифорівка та Бондарне. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Для цього росіяни намагаються використовувати складні погодні умови та додаткові резерви.



«Сили оборони України стримують загарбників. Артилерія та підрозділи БПЛА завдають вогневого ураженням по скупченнях окупантів та логістичних шляхах. Противник зазнає суттєвих втрат», – заявили в УВ «Схід».

Нагадаємо, що російські війська по замерзлому Сіверському Дінцю проникли у село Закітне на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко