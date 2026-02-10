Українські пілоти дронів не дають російським військам наблизитися до Костянтинівки – ДПСУ

Окупант на Костянтинівському напрямку. Фото: кадр із відео

Війська Росії провалили численні спроби наблизитися до міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



За словами прикордонників, підрозділ безпілотних авіаційних систем «Фенікс» зриває кожен штурм окупантів.



«Бійці-оператори БПЛА ліквідовують ворожий особовий склад, «ріжуть» логістику та знищують артилерію противника», – розповіли у ДПСУ.

Нагадаємо, що армія РФ зосереджує зусилля для просування біля сіл Никифорівка та Бондарне на Слов'янському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко