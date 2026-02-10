На окупованих Донеччині та Луганщині жителі скаржаться на погіршення якості побутового газу – «ЖС»

Побутовий газ на окупованому Донбасі. Фото: «Жовта стрічка»

В окупованих Донецькій та Луганській областях жителі скаржаться на погіршення якості побутового газу. Про це повідомили у партизанському русі «Жовта стрічка».



За даними «ЖС», люди помітили зміну кольору полум'я, нетиповий запах та проблеми з підпалом.



«Активісти руху «Жовта стрічка» пов'язують це з постачанням на Донбас газу низької якості», – сказали в русі.

Нагадаємо, що в угрупованні «ДНР» заявили , що хочуть «запустити швидкісні електрички» між окупованими Донеччиною та Луганщиною.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко