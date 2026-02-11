«Шахед» вночі вдарив по будинку у Богодухові: загинули тато та маленькі діти, їхня вагітна мама поранена

Наслідки удару по Богодухову. Фото: ДСНС

10 лютого близько 23:30 російські війська безпілотником вдарили по приватному будинку у місті Богодухів. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.



Для атаки окупанти використовували БПЛА «Герань-2»/«Шахед». У будинку проживала сім'я з п'яти людей.



Внаслідок влучання будинок був повністю зруйнований та загорівся, а сім'я опинилася під завалами. Загинули три дитини – однорічна дівчинка та два хлопчики у віці один рік і три місяці, а також їхній 34-річний тато. Вдалося врятувати маму дітей. Жінка отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму, акубаротравму та термічні опіки. Вона знаходиться на 35-му тижні вагітності. Також постраждала літня жителька сусіднього будинку.



У пресслужбі Національної поліції у Харківській області розповіли, що сім'я кілька днів тому евакуювалася із селища Золочів.



Постраждалим жінкам 34 та 73 роки.



За даними ДСНС у Харківській області, на місці удару виникла пожежа на загальній площі 60 квадратних метрів.

Нагадаємо, що 10 лютого у місті Слов'янськ на Донеччині після масованого російського авіаудару тіла мами та дитини рятувальники діставали з-під завалів зруйнованого будинку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко