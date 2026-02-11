Армія РФ за добу вбила трьох людей і поранила 18 у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області минулої доби, 10 лютого, загинули троє людей, 18 осіб отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 10 лютого росіяни вбили 3 мешканців Донеччини: у Слов'янську», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 18 людей в області за добу отримали поранення.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 4017 осіб, отримали поранення — 8890. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 10 лютого о 10.18російські війська FPV-дроном на оптоволокні атакували місто Краматорськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

