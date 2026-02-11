Масована атака на Слов'янськ: кількість жертв зросла, вночі помер чоловік

Наслідки атаки на Слов'янськ. Фото: Слов'янська МВА

Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по місту Слов'янськ на Донеччині зросла до трьох людей. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Від отриманих поранень помер чоловік 1986 року народження.



Зараз сім людей перебувають у лікарнях Слов'янська та Краматорська. Двоє постраждалих у важкому стані, їх планують відправити до Дніпра.

Нагадаємо, що 10 лютого російська авіація масовано атакувала Слов'янськ. Раніше було відомо про двох загиблих та 16 поранених. Серед жертв – мама та дитина, серед постраждалих – семирічна дівчинка.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко