РФ модернізує КАБи: нові УМПБ-5 летять на 200 км

КАБ УМПБ-5 створені на базі авіабомби ФАБ-500.

Російські керовані авіабомби (КАБи) залишаються однією з головних загроз для України через їхню масовість та руйнівну силу. Окупанти не лише активно застосовують такі боєприпаси, а й постійно працюють над їх модернізацією.



Про це повідомив експерт зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов, коментуючи нові зразки російських боєприпасів.



За його словами, на оприлюдненому фото зафіксовано нові версії КАБ УМПБ-5, створені на основі авіабомби ФАБ-500. Існують два варіанти таких боєприпасів: з реактивним двигуном та без нього.

КАБ УМПБ-5 на базі ФАБ-500

Версія з двигуном здатна долати дистанцію до 200 кілометрів, а модифікація без силової установки — приблизно до 150 кілометрів. Це дозволяє російській авіації завдавати ударів, не входячи в зону ураження української протиповітряної оборони.



Водночас експерт зазначає, що принципово нових технологічних рішень у цих бомбах немає. Основний інтерес викликає нова система захисту від засобів РЕБ, яку російська сторона активно рекламує.

Раніше повідомлялося, що плануючий боєприпас УМПБ-5Р, який долетів до Полтави, оснащений реактивним двигуном китайського виробництва.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»