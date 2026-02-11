Росія перетворила FPV-дрони на зброю терору цивільних — ISW

Росія системно використовує FPV-Дрони як інструмент терору проти цивільного населення України. Про це йдеться у спеціальному звіті Інституту вивчення війни (ISW).



Аналітики зазначають, що російські війська дедалі частіше застосовують безпілотники з видом від першої особи не проти військових об’єктів, а цілеспрямовано по цивільній інфраструктурі та транспорту в тилових регіонах.



Згідно з даними ISW, найбільше таких атак зафіксовано в Харківській області, а також у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. Серед типових цілей — цивільні автомобілі, житлові будинки, машини екстрених служб, гуманітарні конвої та навіть окремі мирні жителі.

У звіті підкреслюється, що російські інновації у сфері дронів стирають межу між військовими та цивільними цілями, фактично легалізуючи завдання шкоди мирному населенню як елемент військової доктрини.



ISW попереджає, що така тактика може бути легко експортована та скопійована іншими державними й недержавними акторами, що в перспективі змінить саму природу сучасних війн, де цивільні дедалі частіше стають прямими мішенями.

Нагадаємо, вранці 10 лютого російські війська завдали удару по Краматорську в Донецькій області, застосувавши FPV-дрон з оптоволоконним керуванням. Під атакою опинився цивільний автомобіль в одному з житлових районів міста.



Також у мережі з’явилося відео, яке демонструє нову тактику РФ: безпілотник типу «Гербера» використовується як носій і скидає FPV-дрон просто над житловою забудовою.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»