Українські інженери розробили лазерну зброю Sunray для збиття дронів
11 лютого 2026, 11:00

Українські інженери розробили лазерну зброю Sunray для збиття дронів

Українські інженери створили високотехнологічну лазерну систему Sunray, здатну збивати дрони за лічені секунди. Її можна встановити на дах звичайного пікапа, вона працює безшумно та не випромінює видимого світла, повідомляє The Atlantic.

Під час демонстрації невеликий дрон, зависнувши на декілька сотень метрів, миттєво загорівся від променя лазера і впав на землю, описавши вогняну дугу. Розробка тривала близько двох років і коштувала кілька мільйонів доларів, а вартість однієї установки оцінюють у сотні тисяч доларів.

Для порівняння, американська система Helios від Lockheed Martin коштує 150 млн доларів. Заступник командувача Повітряних Сил ЗСУ Павло Єлізаров підкреслив: «Багато американських компаній керуються грошима. У нас інший фактор — виживання. Тому ми рухаємося швидше».

Назва компанії-розробника не розголошується з міркувань безпеки. Раніше повідомлялося, що РФ розробляє лазерний комплекс «Слєпиш» проти дронів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

