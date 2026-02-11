Окупанти за добу атакували Донецьку область: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 10 лютого, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 7 будинків, у Вільному — 4, у Кучеревому Яру — 1.



Краматорський район. У Слов'янську 3 людини загинули і 16 поранені, пошкоджено 14 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю, склади та ангари, інфраструктурний об'єкт, крамницю, СТО, заправку і 28 автомобілів. У Краматорську пошкоджено нежитлову будівлю. В Олексієво-Дружківці поранено 2 людини.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що 10 лютого о 10.18російські війська FPV-дроном на оптоволокні атакували місто Краматорськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

