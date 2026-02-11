Безпілотники вночі масовано атакували один з ключових НПЗ «Лукойлу» у Росії: виникла пожежа

Наслідки атаки на НПЗ у Волгограді. Фото: соцмережі

У ніч на 11 лютого пролунала велика кількість вибухів у місті Волгоград РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на місцевих жителів.



За даними OSINT-аналізу ASTRA, уражений НПЗ «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Внаслідок атаки виникла пожежа на заводі.



Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив масовану атаку безпілотників на місто та пожежу «на заводі на півдні Волгограда».



У Міноборони РФ заявили, що російська ППО вночі нібито «збила 49 українських БПЛА» у Волгоградській області.



«Лукойл-Волгограднафтопереробка» – найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області та один з ключових активів ПАТ «Лукойл». Підприємство щорічно переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Нагадаємо, що українські пілоти дронів не дають російським військам наблизитися до міста Костянтинівка на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко