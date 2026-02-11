Ремонт підвалів, «Єгоза», труни: закупівлі у Краматорську 2026 року

Прифронтової Краматорськ, лютий 2026 року. Фото: «Новини Донбасу»

Краматорська міська територіальна громада — розташована в безпосередній близькості до лінії фронту і регулярно піддається російським обстрілам — з початку 2026 року оголосила 1440 публічних закупівель на загальну суму 441,77 млн грн. З них 1275 процедур на 203,24 млн грн вже успішно проведено.

Скріншот: Сlarity



Структура закупівель наочно відображає умови, в яких мешкає прифронтове місто. Серед найбільших тендерів — реконструкція внутрішніх підвальних приміщень для облаштування захисних споруд цивільного захисту, у тому числі протирадіаційних укриттів.



Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста оголосило відкриті торги у сумі на 18 148 446 грн. Йдеться про переобладнання підвалів у повноцінні укриття, які здатні захистити мешканців під час обстрілів.



Ще один тендер того ж управління стосується капітального ремонту підвальних приміщень для створення найпростіших укриттів — очікувана вартість становить 11 706 683 грн. Таким чином, майже 30 млн. гривень спрямовуються на посилення системи цивільного захисту в умовах обов'язкової евакуації населення.

Скріншот: Rozorro



Окрема закупівля стосується спірального бар'єру безпеки типу «Єгоза» —планується придбати 2000 бухт завдовжки 20—25 метрів на загальну суму 7 млн грн. Такі інженерні загородження використовуються для підвищення рівня безпеки об'єктів за умов військової загрози.

Скріншот: Rozorro



На прифронтовій території оголошено тендер на закупівлю трун. Спеціалізоване комунальне підприємство «Ритуальна служба» Краматорської міської ради оголосило закупівлю майже на 10 млн гривень.

Скріншот: Rozorro



Серед інших великих витрат громади — закупівлі нафто- та паливних продуктів, теплової та електричної енергії, а також фармакологічної продукції. Ці товари залишаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності міста в умовах безперервних російських атак.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ у середу, 11 лютого, двічі обстріляли Краматорську громаду Донецької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»