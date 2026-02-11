Вранці у Слов'янську лунали вибухи

У Слов'янську чути вибухи. фото: скріншот

Вранці в середу, 11 лютого, у прифронтовому місті Слов'янськ Донецької області лунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.



Над містом видніються клуби диму. Крім того, повідомляється, що над містом було зафіксовано розвідувальний дрон.



Місцева адміністрація поки що не прокоментувала атаку.



Раніше ми писали, що кількість загиблих внаслідок російського авіаудару містом Слов'янськ на Донеччині зросла до трьох осіб.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

