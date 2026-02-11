Атака БпЛА на Волгоградський НПЗ: уражені резервуари з ПММ

Аналітичний канал Dnipro OSINT (Гарбуз) повідомив про атаку на нафтопереробний завод «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» у Волгограді. Протягом останніх годин десятки БпЛА вразили об’єкт, попередньо пошкоджено резервуари з паливно-мастильними матеріалами (координати: 48.490911, 44.624078).



На заводі було активовано так звану «продувку», факельні лінії працюють на повну потужність, що свідчить про критичність ситуаці.



Аналітики проводять проміжний geoint-аналіз, очікуючи супутникові знімки для детальної перевірки наслідків ударів.



Нагадаємо, у ніч на 11 лютого прогриміла велика кількість вибухів у місті Волгоград РФ. Внаслідок атаки виникла пожежа на заводі.