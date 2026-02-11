Агент РФ Головін шпигував для окупантів на Покровському напрямку

Затриманий у справі про шпигунство на користь РФ.

Служба Безпеки України (СБУ) викрила агента РФ, який ховався на Київщині після шпигунства на Покровському напрямку, повідомляє пресслужба відомства.



За даними Telegram-каналу «Оперативний ЗСУ», агентом виявився 32-річний шахтар Олексій Головін з окупованої Новогродівки. Він був завербований росіянами через соцмережу «Одноклассники».



За версією слідства, через «зв’язкову» воєнної розвідки РФ зрадник відстежував локації Сил оборони, щоб окупанти могли коригувати обстріли та планувати наступ.



«Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами співпраці з окупантами», — повідомили в СБУ.



Після захоплення Новогродівки Головін виїхав на Київщину, де планував залишатися непоміченим та продовжити шпигунську діяльність. СБУ зірвала його плани та затримала зрадника.



За заявою Донецької обласної прокуратури, йому загрожує від 15 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»