Російська авіація скинула авіабомби на центр Слов'янська: є влучання у будинок, виникла пожежа

Наслідки удару по центру Слов'янська. Фото: Слов'янська МВА

11 лютого рятувальники гасили пожежу після удару по місту Слов'янськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.



За його словами, пожежу загасили на площі 35 квадратних метрів.



«Влучання було у приватний будинок. На даний момент інформація щодо загиблих та поранених не надходила», – зазначив речник ДСНС Донеччини.



Голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що о 10:00 російська авіація скинула керовані авіабомби на центр міста.



Удар прийшовся по приватному сектору.

Нагадаємо, що 11 лютого повністю без світла через обстріл залишилося місто Дружківка на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко