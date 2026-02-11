Російська авіація скинула авіабомби на центр Слов'янська: є влучання у будинок, виникла пожежа

11 лютого рятувальники гасили пожежу після удару по місту Слов'янськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.
За його словами, пожежу загасили на площі 35 квадратних метрів.
«Влучання було у приватний будинок. На даний момент інформація щодо загиблих та поранених не надходила», – зазначив речник ДСНС Донеччини.
Голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що о 10:00 російська авіація скинула керовані авіабомби на центр міста.
Удар прийшовся по приватному сектору.
Нагадаємо, що 11 лютого повністю без світла через обстріл залишилося місто Дружківка на Донеччині.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко