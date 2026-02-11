У DeepState заявили про окупацію Бондарного на Донеччині: у ЗСУ відповіли

Просування росіян в районі Бондарного та Никифорівки. Фото: карта DeepState

Війська Росії окупували село Бондарне Донецької області. Про це заявили аналітики DeepState.



Також росіяни просунулися у селі Никифорівка на Донеччині.



Водночас українська армія зачистила села Приморське та Лук'янівське у Запорізькій області.



Пізніше у пресслужбі угруповання військ «Схід» заявили, що Бондарне та Никифорівка знаходяться під контролем ЗСУ, а оприлюднені повідомлення про захоплення першого не відповідають дійсності.



«Підрозділи угруповання військ «Схід» тримають рубежі в районі Никифорівки та Бондарного. Окупанти намагаються просуватися вперед, але ефективна взаємодія розвідки та операторів ударних дронів не залишає загарбникам жодного шансу», – стверджують в УВ «Схід».

Нагадаємо, що армія РФ зосереджує зусилля для просування біля Никифорівки та Бондарного на Слов'янському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко