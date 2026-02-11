«Білий янгол» евакуював родину з дитиною з прифронтової Олексієво-Дружківки

Зруйновані росіянами будинки в Олексієво-Дружківці.

Година вмовлянь та кілометри пішки: з прифронтової Олексієво-Дружківки «Білий янгол» евакуював родину з дитиною, повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.



Під гул ворожих дронів поліцейські разом із волонтером безпечно вивезли батьків із неповнолітньою донькою. Наразі сім’я перебуває у більш безпечному регіоні країни.



Ситуація в селищі залишається критично напруженою: російські війська постійно завдають ударів по населеному пункту, а в небі безперервно літають різні типи безпілотників, що атакують цивільну інфраструктуру.



Через загрозу обстрілів евакуаційний транспорт довелося залишити у безпечнішому місці. До будинків людей «Білі янголи» діставалися пішки. За однією адресою заявників не виявилося, а за іншою правоохоронці знайшли родину з дитиною.



Понад годину поліцейські та волонтер переконували дорослих погодитися на евакуацію. Аби безпечно дістатися евакуаційного авто, їх детально проінструктували, як діяти у разі появи ворожих дронів.







«Якщо побачите дрон – одразу максимально далеко тікайте від нас. У першу чергу він атакуватиме нас, а ми вже будемо його знищувати», – пояснив поліцейський підрозділу «Білий янгол» Костянтин Туницький.



Попри постійну загрозу з повітря, евакуація пройшла успішно. Надалі волонтери допомогли евакуйованим дістатися до Кривого Рогу.

Нагадаємо, російська авіабомба зруйнувала житловий будинок у селищі Олексієво-Дружківка. Внаслідок удару загинули батько та син, ще троє членів родини дістали поранення.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»