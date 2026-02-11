У поліції розповіли, де зараз активно евакуйовують дітей у Донецькій області

Евакуація дітей з Миколаївки. Фото: поліція

Зараз основна увага приділяється евакуації з міст Дружківка та Миколаївка. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив начальник відділення комунікацій Національної поліції у Донецькій області Павло Дяченко.



За його словами, поліція там активно працює над евакуацією дітей, а сам процес ускладнює дронова складова.



«Погодні умови на евакуацію не впливають», – наголосив Дяченко.

Нагадаємо, що 11 лютого через російський обстріл повністю без світла залишилася Дружківка.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко