У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по НПЗ у Волгограді РФ

У російському Волгограді дрони атакували НПЗ

Українські військовослужбовці в ніч проти 11 лютого вразили нафтопереробний завод «Волгоградський», розташований у російському місті Волгоград. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



У відомстві уточнили, що підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.



«На території об'єкту зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що аналітичний канал Dnipro OSINT (Гарбуз) повідомив про атаку на нафтопереробний завод «ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка» у Волгограді. В останні години десятки БПЛА вразили об'єкт, попередньо пошкоджені резервуари з паливно-мастильними матеріалами (координати: 48.490911, 44.624078).

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях