У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по НПЗ у Волгограді РФ
11 лютого 2026, 15:17

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по НПЗ у Волгограді РФ

Українські військовослужбовці в ніч проти 11 лютого вразили нафтопереробний завод «Волгоградський», розташований у російському місті Волгоград. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

У відомстві уточнили, що підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

«На території об'єкту зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що аналітичний канал Dnipro OSINT (Гарбуз) повідомив про атаку на нафтопереробний завод «ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка» у Волгограді. В останні години десятки БПЛА вразили об'єкт, попередньо пошкоджені резервуари з паливно-мастильними матеріалами (координати: 48.490911, 44.624078).

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Росія Волгоград
Організації
Генеральний штаб ЗСУ
Події
Війна
Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
