ППО збила два «Кинжали» на підльоті до Львова – Садовий

Підготовка до пуску гіперзвукових ракет Х-47М2 «Кинжал».

Близько 14:40 у напрямку Львова були запущені дві російські гіперзвукові ракети типу «Кинжал». Обидві цілі були знешкоджені силами протиповітряної оборони. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.



«Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист!» — написав Садовий у своєму Telegram-каналі.

Пуск гіперзвукової ракети типу «Кинжал».

За його словами, станом на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби проводять обстеження території громади.

Раніше «Новини Донбасу» пояснювали, що після пуску з літака МіГ-31К гіперзвукова ракета Х-47М2 «Кинжал» здатна досягти Львова приблизно за 5–7 хвилин.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»