Окупанти дронами завдали удару по Краматорську

У Краматорській міській раді повідомили інформацію про удари армії РФ по території міста. Інформації про жертв та постраждалих немає.



«О 02:29 ударний БПЛА «Молнія-2» влучив у дорожнє покриття в одному із мікрорайонів міста. Пошкоджено багатоповерхівку та дорожню інфраструктуру», — йдеться у повідомленні.



Крім того, о 05:00 БПЛА «Молнія-2» потрапив територією об'єкта критичної інфраструктури.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ у середу, 11 лютого, двічі обстріляли Краматорську громаду на Донеччині.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях