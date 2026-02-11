Донецькоблгаз закликав мешканців Дружківки перекрити газ через пошкодження мереж

Компанія «Донецькоблгаз» звернулася до мешканців Дружківки із екстреним попередженням перекрити газові крани перед усіма газовими приладами. Звернення пов'язане із пошкодженнями газової інфраструктури, які продовжують фіксуватися внаслідок бойових дій.



Повідомляється, що протягом тижня — з 2 по 8 лютого 2026 року — газові мережі Донецької області знову зазнали обстрілів. За цей період фахівці зафіксували 46 пошкоджень газової інфраструктури у різних громадах регіону.



Внаслідок руйнувань частина абонентів була тимчасово відключена від газопостачання. Аварійні бригади працювали в умовах підвищеної небезпеки, ліквідуючи наслідки ушкоджень та виконуючи відновлювальні роботи.



У АТ «Донецькоблгаз» наголошують, що перекриття газових кранів є необхідним заходом безпеки для запобігання витоку газу та можливих аварій у разі нових обстрілів.

Нагадаємо, Дружківка через обстріл залишилася повністю без світла.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»