Ремонт ринку у Краматорську. Чому з будівлі зняли герб України

Ремонт даху краматорського ринку. Фото: «Новини Донбасу»

У місті Краматорськ Донецької області розпочали відновлення даху місцевого ринку, який нещодавно потрапив під обстріл. Про це повідомили «Новини Донбасу».



Роботи привернули увагу після того, як у соціальних мережах з'явилися кадри демонтажу українського герба з фасаду будівлі, що спровокувало хвилю чуток.



Як стало відомо «Новинам Донбасу» від власних джерел, зняття конструкції безпосередньо пов'язане з технічним станом покрівлі. Крім даху, внаслідок обстрілу пошкоджений фасад будівлі, а також було вибите скло. Проведення ремонтних робіт на такій висоті та на пошкоджених ділянках вимагало тимчасового демонтажу декоративних елементів.

Нагадаємо, що вночі 6 лютого російський безпілотник вдарив по ринку у Краматорську, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко