Дрон РФ влучив у авто сімейної медицини на Ізюмщині: є загибла

На Харківщині поліція фіксує наслідки удару російського безпілотника по службовому автомобілю сімейної медицини в Ізюмському районі. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
Фото: Нацполіція
У результаті влучання транспортний засіб загорівся. У салоні перебували п’ятеро осіб — медичні працівники та цивільні громадяни.
Фото: Нацполіція
Одна жінка загинула на місці події. Ще кілька людей зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.
Фото: Нацполіція
На місці працюють слідчо-оперативна група та екстрені служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин, скоєний військовими РФ проти цивільного населення Харківської області.
Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що Росія системно використовує FPV-дрони як інструмент терору проти цивільного населення України.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях