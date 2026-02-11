Дрон РФ влучив у авто сімейної медицини на Ізюмщині: є загибла

Фото: Нацполіція

На Харківщині поліція фіксує наслідки удару російського безпілотника по службовому автомобілю сімейної медицини в Ізюмському районі. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Фото: Нацполіція

У результаті влучання транспортний засіб загорівся. У салоні перебували п’ятеро осіб — медичні працівники та цивільні громадяни.

Фото: Нацполіція

Одна жінка загинула на місці події. Ще кілька людей зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Фото: Нацполіція

На місці працюють слідчо-оперативна група та екстрені служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин, скоєний військовими РФ проти цивільного населення Харківської області.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що Росія системно використовує FPV-дрони як інструмент терору проти цивільного населення України.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»