Українська армія просунулася під Добропіллям – ISW

Ситуація під Добропіллям. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого, свідчать про те, що українські війська просунулися у північній частині селища Новий Донбас.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу доби Сили оборони України відбили 35 штурмів, зокрема в районі Нового Донбасу.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, де зараз йдуть бої з російською армією у місті Покровськ на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко