Кенія звинуватила РФ у масовій вербовці африканців

Африканські найманці у армії РФ.

Кенія звинуватила Росію в системній вербовці своїх громадян для участі у війні проти України. Про це повідомляє німецьке видання BILD з посиланням на представників кенийського уряду.



Заступник міністра закордонних справ Кенії Корир Синг’Оей заявив, що кенийців залучають до служби в армії РФ, де їх фактично використовують як «гарматне м’ясо».



Глава МЗС Кенії Мусалія Мудаваді повідомив, що наступного місяця планує візит до Москви, аби «покласти край цій практиці». За його словами, за два місяці з Росії вже повернули понад 30 громадян Кенії, а в країні закрили кілька вербувальних агентств.



Про масштабні вербувальні мережі також повідомив український проєкт «Хочу жити». За його даними, російські рекрутери працюють у найбідніших країнах Африки, розміщують рекламу в соцмережах і ЗМІ, обіцяючи «цивільну роботу» або навчання. Насправді після підписання контрактів людей відправляють на фронт.

Вербування діє за принципом мережевого маркетингу: за кожного завербованого платять 500–700 доларів. У проєкті зазначають, що використання іноземців вигідне РФ, адже їхня загибель не викликає резонансу, а компенсації родинам часто не виплачуються.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що африканських найманців у російській армії відправляють у бій фактично як «живі міни».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»