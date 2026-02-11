WhatsApp фактично відключили в РФ: домен зник із DNS РКН

Домен WhatsApp.com повністю зник із DNS-серверів Роскомнагляду, що фактично позбавило користувачів у Росії прямого доступу до месенджера. Аналогічний механізм раніше застосовувався щодо YouTube.

В результаті пристрої, що використовують російські IP-адреси, перестали отримувати IP-адреси сервісу, через що WhatsApp не відкривається без підключення через VPN.



Формально сервіс не блокується на рівні додатків, проте його доменне ім'я більше не включене до інфраструктури національної системи доменних імен. Зміни відбулися 10 лютого 2026 року без будь-якого офіційного попередження чи публічних роз'яснень.



У DNS-зоні РКН при цьому збереглися лише технічні домени, такі як whatsapp.net, які не забезпечують повноцінного доступу до месенджера.



По суті, WhatsApp виявився недоступним для більшості користувачів у Росії, а обхід обмежень можливий лише за використання засобів анонімізації трафіку.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що після уповільнення Telegram у Росії під обмеження потрапив і YouTube. РКН видалив домени відеохостингу зі своїх серверів DNS. В результаті, користувачі більше не можуть відкрити навіть сам сайт сервісу.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»