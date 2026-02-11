ЗСУ атакували Волгоградський НПЗ

Вночі, 11 лютого оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару Волгоградському нафтопереробному заводу.



Повідомляється, що Волгоградський НПЗ є одним із ключових нафтопереробних активів РФ і належить компанії «Лукойл». Його проєктна потужність становить до 14—15 мільйонів тонн нафти на рік, що робить підприємство стратегічно важливим елементом російської паливно-енергетичної системи.



Після проведеної модернізації завод випускає значні обсяги бензину та дизельного палива стандарту «Євро-5». Продукція підприємства забезпечує паливом південні регіони РФ, а також використовується у системі військової логістики, включаючи постачання інфраструктури та перевезень.



Крім того, Волгоградський НПЗ входить до найбільших платників податків регіону, формуючи помітну частину доходів обласного бюджету. Завод також відіграє важливу роль в експортному потенціалі російських нафтопродуктів: після 2022 року постачання були значною мірою переорієнтовані на ринки Азії та Близького Сходу.



Як наголошується в повідомленні, подібні об'єкти є не просто промисловими підприємствами, а й елементами «паливної безпеки, логістики та валютних надходжень противника».



Зупинення або пошкодження таких заводів призводить до розриву ланцюжків постачання, зниження бюджетних доходів та збоїв у роботі всієї системи забезпечення.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ підтвердили удар по НПЗ у Волгограді РФ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»