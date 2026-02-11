Охоплення замість штурму: наступ РФ на Костянтинівку буксує

Армія РФ намагається реалізувати багатоходову операцію на Донбасі, роблячи ставку не на прямий штурм, а на охоплення та вимотування оборони ЗСУ. За оцінками військових аналітиків, ключовою метою є агломерація «Дружківка—Костянтинівка» з наступним виходом до Краматорська.



Без взяття Дружківки, зазначають експерти, «захоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації неможливе». Основні зусилля противника зосереджені на південно-східних підступах до Костянтинівки — у районах Яблонівки, Іллінки та Білої Гори.



Окупанти діють малими штурмовими групами, намагаючись проникати через лісові масиви, проте закріпитися не вдається: місто залишається серйозним оборонним бар'єром. Додаткові складності створюють проблеми зі зв'язком, включаючи відключення терміналів Starlink, що «звело інфільтрацію малими групами майже нанівець».



Паралельно російське командування нарощує тиск зі сходу — вздовж Бахмутки та траси М03, а також готує атаки з півдня та південного заходу, прагнучи розширити зону тиску та створити умови для оточення. Незважаючи на концентрацію значних сил, просування залишається мінімальним — менше кілометра за кілька тижнів боїв.



Аналітики зазначають, що затяжний характер битв та низькі темпи наступу ставлять під сумнів реалізацію планів РФ щодо швидкого виходу до Краматорська та ризикують зірвати наступальну кампанію 2026 року.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»