«Білі ангели» пішки вивели сім'ю з дитиною з прифронтової Олексієво-Дружківки

З прифронтової Олексієво-Дружківки поліцейські евакуювали родину з дитиною. Про це повідомили у МВС України.



Через постійні артилерійські обстріли та атаки безпілотників спецпідрозділу «Білі ангели» довелося діяти в пішому порядку. Службовий транспорт поліцейські залишили в укритті, щоб не наражати людей на додаткову небезпеку.



Правоохоронці пішки дісталися додому, допомогли сім'ї зібрати необхідні речі та вивели їх у безпечне місце. Евакуація проходила в умовах підвищеної загрози, проте операція завершилася успішно — ніхто не постраждав.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»