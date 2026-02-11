Четверо людей загинули, троє поранено внаслідок російських ударів у Дніпропетровській області

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Внаслідок російських атак на Дніпропетровщині сьогодні загинули четверо людей, ще троє отримали поранення. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Під ударами опинилися кілька громад Синельниківського району — Роздорська, Покровська, Васильківська та Богинівська. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі, було зруйновано два приватні житлові будинки.



Рятувальники працювали на місцях влучань та діставали людей з-під завалів. Зі зруйнованого будинку надзвичайникам вдалося витягти пораненого чоловіка. Також постраждали дві жінки, яким надали допомогу. Чотирьох людей врятувати не вдалося — їхні тіла співробітники ДСНС деблокували з-під завалів зруйнованих будівель.



Крім того, обстрілу зазнав Нікопольський район. Під вогнем знаходилися місто Нікополь, а також Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та автомобілі, повністю знищено автобус.

Нагадаємо, дрон РФ вдарив по авто сімейної медицини в Ізюмському районі. Загинула жінка.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»