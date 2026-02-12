Сили оборони завдали удару по ракетному арсеналу РФ у Волгоградській області

Вночі, 12 лютого, Сили оборони завдали удару по об'єктах військово-промислового комплексу РФ. Під атаку потрапив завод ВПК «Прогрес» у місті Мічурінськ Тамбовської області, а також арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління в населеному пункті Котлубань Волгоградської області.



За інформацією з відкритих джерел, внаслідок удару по арсеналу в Котлубані виникла масштабна пожежа, яка супроводжувалася детонацією боєприпасів. Очевидці повідомляли про серію вибухів і сильне задимлення в районі об'єкта.

Влада Волгоградської області оголосила евакуацію жителів Котлубані, розташованої в Городищенському районі. Для населення було розгорнуто пункти тимчасового розміщення, на місці події працюють екстрені та профільні служби.



Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що на об'єкт Міноборони РФ упали уламки української ракети, після чого сталося загоряння.



Уточнюється, що удару було завдано по двох цілях: Мічурінськ (Тамбовська область), завод ВПК «Прогрес»; Котлубань (Волгоградська область), арсенал ГРАУ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»