На Лівому березі Києва після російської атаки у житловому будинку виявлено двигун БПЛА

Внаслідок нічної атаки по Києву постраждали двоє людей — поліція фіксує наслідки воєнних злочинів.



Вночі, 12 лютого, російські війська завдали прицільного удару по Лівому берегу Києва. Під обстріл потрапили житлові квартали, внаслідок чого було пошкоджено багатоквартирні будинки та припарковані автомобілі.



Найбільш серйозні наслідки зафіксовано у Дарницькому районі столиці. Уламки безпілотного літального апарату пошкодили фасад багатоповерхового житлового будинку. В одній із квартир на останньому поверсі фахівці-вибухотехніки виявили та вилучили реактивний двигун від ворожого дрону.



За інформацією поліції Києва, станом на 7:30 ранку відомо про двох постраждалих внаслідок атаки — чоловіка та жінку. Правоохоронці продовжують документувати наслідки удару та фіксують факти воєнних злочинів, скоєних російською армією проти цивільного населення.

Нагадаємо, четверо людей загинули, троє поранені внаслідок російських ударів у Дніпропетровській області.



