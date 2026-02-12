У Костянтинівці Донецької області Росія вбила мирного жителя

За 11 лютого внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинув один мирний житель — трагедія сталася у Костянтинівці. Про це повідомляють у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Крім того, за добу поранення отримали ще п'ять осіб. Четверо постраждалих зафіксовано у Костянтинівці, ще одного мирного мешканця було поранено у селі Стародубівка.



За даними Донецької ОВА, з початку повномасштабного вторгнення Росії на території області загинуло 4018 цивільних осіб. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 8895 осіб.



В адміністрації уточнюють, що загальна кількість жертв наведена без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи, де реальна кількість загиблих залишається невідомою.

Нагадаємо, після вчорашнього обстрілу Дружківка повністю залишилася без світла.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»