Росія вночі ракетами та «шахедами» масовано вдарила по Дніпру: поранені немовля та чотирирічна дівчинка

Наслідки атаки на Дніпро. Фото: поліція

Вночі 12 лютого російська армія ракетами та дронами масовано атакувала Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.



Пошкоджені приватні будинки, об'єкт інфраструктури та автомобілі. Виникли пожежі.



Внаслідок удару поранення отримали чотири людини, серед них хлопчик, якому менше місяця, та чотирирічна дівчинка.



За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія атакувала місто балістичними ракетами та кількома групами БПЛА «Шахед».

Нагадаємо, що 11 лютого російська авіація скинула авіабомби на центр міста Слов'янськ Донецької області, внаслідок чого є влучання у будинок та виникла пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко