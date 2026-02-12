ГУР перехопило наказ РФ розстрілювати українських полонених

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплений аудіозапис, на якому російський офіцер віддає злочинний наказ щодо розстрілу українських військовополонених.



За даними ГУР, українські розвідники перехопили розмову військовослужбовців армії РФ, які обговорювали підготовку до штурмових дій у районі міста Гуляйполе в Запорізькій області.



Під час діалогу один із командирів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії РФ прямо наказує вбивати українських захисників у разі їхнього потрапляння в полон.



У перехопленні звучить пряма мова з нецензурною лексикою, де командир фактично закликає «брати в полон і розстрілювати».







У ГУР наголошують, що такі дії є воєнним злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Українська розвідка підкреслює: за кожен злочин проти українського народу винні нестимуть неминучу відповідальність.