Армія РФ атакувала Краматорськ: під удар потрапили рятувальники, пошкоджені багатоповерхівки та є поранені

Наслідки атаки на Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

11 лютого о 20:45 російські війська FPV-дроном на оптоволокні вдарили по автомобілю в одному з мікрорайонів міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



О 21:03 безпілотник «Молнія-2» влучив у багатоповерхівку у спальному районі міста.



О 22:58 окупанти дроном «Молнія-2» атакували рятувальників.



12 лютого о 03:13 та 03:16 зафіксували удари по багатоквартирному сектору.



За попередньою інформацією, поранення отримали дві людини – хлопець 18 років та чоловік 39 років.



Пошкоджені два десятки багатоповерхових будинків. Встановлюються остаточні наслідки ударів.

Нагадаємо, що 11 лютого російська авіація скинула авіабомби на центр міста Слов'янськ Донецької області, внаслідок чого є влучання у будинок та виникла пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко