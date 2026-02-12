РФ обстріляла Харківщину ракетами, КАБами, дронами

Фото: ДСНС Харківщини

Минулої доби під обстрілами опинилися 15 населених пунктів Харківської області. Загинуло троє людей, 20 отримали поранення, у тому числі двоє дітей, повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.



У Бригадирівці загинула 63-річна жінка, поранено трьох чоловіків. У Золочові постраждали двоє підлітків. У Барвінковому поранення отримали дев'ять осіб. У Лозовій загинули чоловік 55 років і жінка 88 років, ще шістьох людей поранено.



По області застосовувалися ракети, КАБи та різні типи безпілотників. Пошкоджено житлові будинки, транспорт та об'єкти цивільної інфраструктури у Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.



Роботи з ліквідації наслідків завершено, рятувальники працювали під загрозою повторних ударів.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 84 особи, загалом зареєстровано 18 680 евакуйованих.



На фронті зафіксовано 124 бойові зіткнення: дев'ять атак відбито на Південно-Слобожанському напрямку, одну атаку відбили на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, за 11 лютого внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинув один мирний житель — у Костянтинівці.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»