Дрони вдарили по центру Барвінкове на Харківщині, потяги не ходять

Російський удар по Барвінковому. Фото: Харківська ОВА

Напередодні ввечері, 11 лютого, російські війська атакували центральну частину міста Барвінкове Харківської області, застосувавши ударні безпілотники. Про це повідомили у ДСНС Харкова.



Одним із основних об'єктів удару став супермаркет «Барвінок». Внаслідок влучання по двоповерховому будинку магазину виникла масштабна пожежа: вогнем було охоплено понад 1500 квадратних метрів. Будівля зазнала серйозних руйнувань.



Після першого удару російські війська завдали повторного удару по місту. В результаті були пошкоджені лінії електропостачання, багатоповерхові житлові будинки, гаражі, а також два легкові автомобілі.



За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали 13 людей. За даними місцевої влади, поранення отримали жінки у віці 63, 62, 57, 48, 44, 34 та дві — 33 роки, а також 27-річний чоловік.



За даними «Укрзалізниці», ділянка «Лозова—Барвінкове—Краматорськ» залишається у зоні підвищеної небезпеки. «Пасажирів на цьому напрямку перевозимо автобусним об'їздом — стиковку забезпечено», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, минулої доби під обстрілами опинилися 15 населених пунктів Харківської області. Загинуло троє людей, 20 отримали поранення, у тому числі двоє дітей.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»